Ampliação legal dobraria número de colonos judeus

Se Israel construísse todas as casas já autorizadas pelo plano diretor para os assentamentos, o número de residências na Cisjordânia já teria dobrado, segundo dados oficiais obtidos pelo New York Times. A decisão de continuar construindo nos assentamentos é o principal motivo das tensões entre os governos do premiê israelense, Binyamin Netanyahu, e do presidente americano, Barack Obama. Washington é contra novas construções na Cisjordânia,mesmo as que Israel alega serem "crescimento natural" - expansão necessária para acomodar os filhos dos colonos. O problema, em parte, é político: Netanyahu tenta congregar uma coalizão refratária, com partidos que defendem novos assentamentos e são contrários à criação do Estado palestino. Ele precisa entrar em litígio com um agressivo movimento de colonos, fortalecido por décadas de apoio de governos israelenses anteriores e determinado a continuar construindo. O crescimento anual da população dos assentamentos está em 5,6%, ultrapassando de longe a média israelenses de 1,8%. Mas dados oficiais do escritório de estatísticas de Israel mostram que, enquanto dois terços constituem um "aumento natural", definido pelo número de nascimentos nas colônias em relação ao número de mortes, um terço vem da migração. A população israelense na Cisjordânia, excluindo Jerusalém Oriental, triplicou desde que as tentativas de paz entre israelenses e palestinos começaram no início da década de 90, e hoje se aproxima de 300 mil habitantes. O colonos vivem em meio a 2,5 milhões de palestinos, em cerca de 120 assentamentos que grande parte do mundo considera uma violação da lei internacional, e também em dezenas de postos avançados erguidos sem autorização. Nos últimos 40 anos, 58.800 casas foram construídas na Cisjordânia com aprovação do governo e mais 46.500 já obtiveram aprovação do Ministério da Defesa, no âmbito dos planos diretores, esperando apenas decisão do governo para o início da construção. Há muito o ministério se recusa a publicar esses dados, mas eles têm sido vazados e obtidos por ONGs.