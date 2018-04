Amputação de ladrões é adiada pelo calor Líderes da milícia somali al-Shabab, que haviam ordenado a amputação de membros de quatro jovens, adiaram a punição ontem por causa do tempo. Segundo eles, por causa do forte calor, os condenados poderiam sangrar até a morte. Os quatro foram condenados a ter uma mão e uma perna amputadas por roubar armas e celulares. Agências de notícias divulgaram ontem que quase metade dos 550 políticos somalis já fugiu do país desde o início do mês, por causa do aumento da violência.