Amram Mitzna é confirmado candidato dos Trabalhistas O general pacifista Amram Mitzna, atual prefeito de Haifa (norte de Israel), ganhou as eleições primárias do Partido Trabalhista israelense realizadas nesta terça-feira. Os resultados oficiais foram divulgados na madrugada desta quarta-feira (horário de Brasília). Mitzna teve uma vantagem de 15 pontos sobre o seu adversário, o ex-ministro da Defesa, Binyamin Ben Eliezer, ao alcançar 53,9% dos votos contra 38,17% de Eliezer. O ex-ministro da Saúde e do Interior, Haim Ramon, teve 7,24% dos votos. Com o resultado, Mitzna será o candidato do partido nas eleições gerais israelenses que acontecem em 28 de janeiro de 2003. Ele deverá disputar o cargo de chefe do governo com o atual primeiro-ministro, Ariel Sharon, ou com atual ministro da Defesa e ex-primeiro-ministro, Benjamin Netanyahu, ambos do Partido Likud.