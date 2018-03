Amy Winehouse é internada em hospital de Londres A cantora Amy Winehouse foi levada às pressas para a sala de emergência de um hospital londrino na noite de hoje, informou o porta-voz da artista vencedora do Grammy. Chris Goodman, porta-voz de Winehouse, disse que uma ambulância transportou a cantora da sua residência, no norte de Londres, à emergência do hospital University College. Goodman afirmou uma hora mais tarde que ela foi internada porque sofreu uma reação a um medicamento que estava tomando. "Os médicos aconselharam que ela fosse ao hospital e passasse a noite em observação. Ela deverá deixar o hospital amanhã," disse Goodman. O êxito musical de Winehouse foi ofuscado por sua agitada vida privada e sua luta para se libertar do vício das drogas e do álcool. Em junho ela desmaiou em casa e foi internada às pressas. Segundo o pai da cantora disse na ocasião, ela já sofria de enfisema por fumar cigarros e crack.