ANAC suspende inspeção de sapatos em aeroportos internacionais A Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) anunciou por meio de nota divulgada nesta sexta-feira ter suspendido a inspeção de sapatos para os passageiros que embarcam para os Estados Unidos e Reino Unido. A medida era parte de um pacote de restrições adotado no último dia 11 depois que autoridades britânicas anunciaram o desmantelamento de um suposto plano terrorista para explodir aviões transatlânticos em pleno vôo. "Na reavaliação das novas informações de segurança, a medida visa agilizar o embarque dos passageiros, além de aumentar o nível de conforto de quem viaja", explica a nota. Ainda de acordo com o informe, os outros procedimentos de segurança "continuam em vigor nos aeroportos de Guarulhos (SP), Galeão (RJ), Eduardo Gomes (AM) e Luis Eduardo Magalhães (BA) sob a vigilância dos técnicos brasileiros, Infraero e órgãos da segurança aeroportuária". Segundo a assessoria de imprensa da Anac, essas medidas incluem restrições relativas ao transporte de líquidos, inspeções de equipamentos eletrônicos e utilização de bagagens de mão pelos passageiros para os vôos com destinos nos Estados Unidos e Reino Unido. No último dia 10, autoridades britânicas anunciaram terem desmantelado um plano terrorista que poderia ter o mesmo impacto dos atentados de 11 de Setembro de 2001. O atentado consistiria na utilização de explosivos líquidos, disfarçados de bebidas ou outros produtos industrializados, para detonar aviões em pleno vôo nas rotas entre o Reino Unido e os Estados unidos.