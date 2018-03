ANÁLISE-Campanha a presidente ultrapassa fronteira dos EUA Houve um tempo no qual a ida de candidatos à Presidência norte-americana para o exterior para fazer campanha deixaria seus assessores de cabelo em pé. Mas o democrata Barack Obama e o republicano John McCain farão exatamente isso --Obama vai à Europa e ao Oriente Médio; McCain visitará o México e a Colômbia. E essa tática inclui grandes riscos e grandes benefícios. Um pouco antes da convenção do Partido Democrata no final de agosto, Obama viajará para França, Alemanha, Grã-Bretanha, Jordânia e Israel. Também estão previstas visitas ao Iraque e ao Afeganistão. O senador pelo Estado de Illinois em primeiro mandato precisa convencer os norte-americanos de que não é um peso leve em questões de polític