ANÁLISE-Democratas e republicanos buscam caminho para vencer Uma economia em crise, uma guerra impopular, preço recorde da gasolina, um presidente republicano com baixos índices de aprovação -- tudo isso aponta para a vitória em novembro do candidato democrata à Presidência dos EUA, Barack Obama, certo? Ou, do ponto de vista de John McCain, o candidato republicano, os norte-americanos estão prontos para entregar a Casa Branca a um senador novo e de primeiro mandato em tempos de guerra e diante de tantos desafios a serem enfrentados dentro e fora do país? Analistas de política acreditam que os democratas possuem neste ano sua melhor chance dos últimos tempos para tirar a Presidência dos republicanos, afirmando que um grande número de elementos favorece Obama em detrimento de McCain. "Eles só perderão se quiserem", disse Linda Fowler, professora de ciências políticas na Faculdade Dartmouth em New Hampshire. Os republicanos, no entanto, acreditam ter na figura do herói de guerra McCain o candidato mais forte e que, com alguma sorte e com o apoio de eleitores independentes, conseguirão ser capazes de derrubar as probabilidades e colocar seu homem na Casa Branca. "Ele vencerá ao ter um apelo positivo e orientado para soluções, algo que atrai em especial os independentes e os republicanos", afirmou Whit Ayres, um especialista em pesquisa ligado ao atual partido governista. Obama, que se tornaria o primeiro presidente negro dos EUA, ingressa na batalha pelo cargo como favorito, um cenário diferente do verificado nas últimas duas eleições presidenciais, quando o eleitorado mostrava-se dividido quase que meio a meio. Antes de o democrata tornar-se, na terça-feira, o candidato do partido, as pesquisas já lhe davam uma vantagem diante do republicano. E os assessores de McCain acreditam que Obama ampliará ainda mais sua popularidade depois de ter vencido a disputa intrapartidária. O democrata, porém, apresenta alguns pontos fracos que os republicanos tentarão explorar. O fato de a pré-candidata democrata Hillary Clinton ter derrotado Obama em Estados como Ohio, a Pensilvânia e a Virgínia Ocidental mostrou que o presidenciável ainda precisa conquistar os eleitores brancos da classe operária. A declaração feita por ele sobre os norte-americanos das pequenas cidades estarem "amargurados" e tenderem a recorrer a armas e à religião por conta disso pode prejudicá-lo. E o mesmo pode acontecer no caso do reverendo Jeremiah Wright, ex-pastor de Obama conhecido por suas declarações polêmicas. O democrata, no entanto, já se desligou da igreja de Wright. "O ponto principal é que Obama conta com o vento a favor", disse a estrategista democrata Liz Chadderdon. "Mas ele precisa começar a refletir os valores do consenso geral dos EUA. Ele ainda precisa ligar-se ao eleitorado. Ele não pode mais fazer comentários amargurados e nem elitistas." Os democratas acreditam que Obama vencerá ao conquistar os Estados em que triunfou o candidato John Kerry em 2004 e ao conquistar alguns dos Estados que normalmente decidem para onde penderá o fiel da balança, entre os quais Ohio e a Flórida, nos quais os democratas foram derrotados quatro anos atrás. Além disso, muitos republicanos mostram-se preocupados com a possibilidade de perderem ainda mais cadeiras no Congresso -- depois de terem perdido o controle do Poder Legislativo em 2006 -- porque, em três eleições especiais realizadas neste ano para preencher cadeiras antes ocupadas por republicanos, os democratas saíram vencedores.