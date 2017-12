Análises preliminares descartam envenenamento de italiano Os exames preliminares realizados no professor italiano Mario Scaramella, contato do ex-espião russo Alexander Litvinenko, não detectaram, até o momento, indícios de envenenamento radioativo, embora o professor continue sob observação médica. Scaramella, com quem Litvinenko teve um encontro no dia em que ficou doente, "passa bem", afirmou um porta-voz do University College Hospital, que disse que "até agora, as análises preliminares não mostram indícios de toxicidade radioativa". Scaramella foi internado na sexta-feira no centro médico, onde Litvinenko morreu em 23 de novembro, após ter sido detectado em seu corpo uma quantidade "significativa" de polônio 210, a mesma substância radioativa que causou a morte do ex-agente secreto. O professor italiano, especialista em espionagem e segurança, continuará sob observação médica, e espera-se que seja submetido a novas análises. Exames de contaminação por polônio 210 feitos na mulher do ex-agente também deram positivo, mas os níveis detectados não são suficientemente significativos para acarretar uma doença a curto prazo. Segundo a imprensa britânica, em seu encontro, Scaramella forneceu ao ex-espião nomes de pessoas que poderiam estar envolvidas no assassinato da jornalista russa Anna Politkovskaya, que Litvinenko estava investigando, e o alertou que poderia ser alvo de um grupo de ex-agentes do KGB. De acordo com o próprio Scaramella, apenas Litvinenko comeu no encontro, enquanto ele se limitou a beber uma garrafa de água. Apesar do resultado das análises, a polícia se reunirá neste sábado com médicos especialistas para determinar se a presença do polônio 210 no organismo de Scaramella ocorreu de forma acidental ou intencional. Segundo o tablóide britânico The Sun, Scaramella pode ter inalado a substância. A companhia aérea Easyjet confirmou neste sábado que o professor italiano viajou em um avião de sua frota de Nápoles para o aeroporto londrino de Stansted, em 31 de outubro, um dia antes de sua reunião com Litvinenko. O professor italiano retornou para Nápoles em 3 de novembro, em outro vôo da Easyjet. A companhia assegurou estar em contato com as autoridades correspondentes, expressando sua disposição em "cooperar integralmente" com as investigações. A Agência de Proteção da Saúde do Reino Unido afirmou que esses vôos não representam um motivo de preocupação para a saúde pública. Além disso, os três aviões da British Airways analisados dentro da investigação da morte do ex-espião russo Alexander Litvinenko foram liberados para voltar a voar. Os três aviões fizeram 221 vôos entre 25 de outubro e 29 de novembro, período investigado pela polícia. Dentre esses vôos, aproximadamente um quarto fez o percurso entre Londres e Moscou. Autópsia Na sexta-feira, três patologistas forenses fizeram a autópsia do cadáver de Litvinenko, embora os resultados só devam ser divulgados dentro de alguns dias. O jornal inglês The Guardian revelou neste sábado que a quantidade de polônio 210 encontrada no corpo do ex-espião seria suficiente para matá-lo cem vezes, e que sua aquisição teria custado cerca de 20 milhões de libras (30 milhões de euros). Numa carta divulgada após sua morte, o ex-agente secreto acusou o presidente russo Vladimir Putin de estar envolvido no crime. Fontes dos serviços de segurança consultadas pelo The Times dizem, no entanto, que a morte de Litvinenko pode estar relacionada às atividades profissionais do ex-espião, que aparentemente trabalhava com empresários russos envolvidos no lucrativo setor energético, e em negócios de segurança particular.