Analista diz que lua de mel com Obama acabou O presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, parece ter entendido "que precisa fazer algo", disse a cientista política Susan George, uma das mais esperadas no seminário de avaliação dos 10 anos do Fórum Social Mundial, que ocorre esta semana em Porto Alegre (RS). "A lua de mel (com Obama) acabou, a presidência, não", avaliou Susan, após palestra no evento.