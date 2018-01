Analistas não crêem em base dos EUA na Argentina A possibilidade de que a Argentina ceda parte de seu território para que os Estados Unidos instalem uma base antimísseis é considerada como "delirante" por diversos analistas militares e políticos. Semanas atrás, o jornal britânico Financial Times sugeriu que a Argentina aceitasse uma base desse gênero para vincular-se estrategicamente aos Estados Unidos, e desta forma, ficar protegida de eventuais turbulências financeiras. Os EUA necessitam uma base no Hemisfério Sul para seu sistema antimísseis. Com as negociações argentinas com o FMI empacadas, começaram os rumores de que o governo do presidente Fernando De la Rúa poderia aceitar uma oferta americana para instalar a base, como forma de conseguir apoio financeiro. "Uma versão exagerada", disse categoricamente ao Estado Rosendo Fraga. Considerado um dos principais analistas da área político-militar do país, Fraga sustenta que existem três lugares ideais no Atlântico Sul: a África do Sul, as Ilhas Malvinas e a Patagônia, a área sul da Argentina. "A África do Sul seria descartada pela sua instabilidade política. E entre a Patagônia e as Malvinas, os EUA escolheriam as Malvinas, porque ali já existe uma base britânica, o que facilitaria sua instalação. Além disso, a Grã-Bretanha, que domina as ilhas, é um país da Otan e um aliado histórico dos EUA". No entanto, Fraga considera que mesmo que a Argentina fosse escolhida, a instalação de uma base estrangeira no território deste país precisaria uma autorização do Congresso Nacional, o que não seria fácil conseguir. O analista também destaca que não existem precedentes de bases estrangeiras neste país. O analista político Oscar Raul Cardoso disse ao Estado que uma coisa é o que se propõe no exterior, e outra, o que se pensa dentro do país. "Por exemplo, na década passada, integrantes do Banco Mundial sugeriram que a Argentina poderia albergar um depósito de lixo nuclear, em troca de uma redução da dívida externa. Isso foi rechaçado aqui. Há uma tendência a pensar que os países endividados podem trocar uma dívida menor por desgraças", disse. No entanto, Cardoso considera que, dentro do país, a proposta do Financial Times está sendo utilizada como "uma operação psicológica por alguns setores da presidência da República". No ministério da Defesa afirmam que a proposta de instalar uma base antimísseis não possui o menor fundamento. "Considero que a Argentina não deve entrar nesse jogo, ou em qualquer outro que possa alterar seriamente o equilíbrio do Mercosul. Não há necessidade de transformar isso em um cavalo de Tróia dentro do bloco comercial", disse Cardoso.