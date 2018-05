Ancara diz ter detido armas iranianas O governador da Província de Kilis, no sul da Turquia, afirmou que funcionários da alfândega interceptaram ontem quatro caminhões carregados de equipamentos militares que saíram do Irã e seguiam para a Síria. Yussuf Odabas disse à agência Dogan que os veículos foram apreendidos quando tentavam entrar no território sírio. O governo turco impõe a Damasco sanções que incluem um embargo ao comércio de armas. / REUTERS