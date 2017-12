Anciã comemora 115 anos com torta de morango e vinho Uma mulher francesa considerada a pessoa mais velha do mundo completou 115 anos nesta quarta-feira, comemorando com os amigos com uma torta de morango e uma taça de vinho branco. Marie Bremont, que mora em um asilo na cidade de Cande, cerca de 250 quilômetros a oeste de Paris, vestiu um casaco vermelho para a ocasião e foi beijada no rosto pelas enfermeiras. Três jovens garotas da região, todas nascidas exatamente um século após Bremont, recitaram um poema escrito pelos funcionários do asilo. Ela é considerada a pessoa mais velha do mundo desde a morte da britânica Eva Morris em novembro de 2000, apenas quatro dias antes de seu 115º aniversário.