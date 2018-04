Anciãos do Quênia querem desculpas dos EUA por foto de Obama Líderes anciãos do Quênia exigiram na quinta-feira que o governo dos Estados Unidos peça desculpas em virtude de uma polêmica envolvendo uma foto na qual Barack Obama, pré-candidato à Presidência norte-americana, aparece vestindo roupas típicas dos somalis. A imagem, que apareceu em um site dos EUA, mostra Obama, que lidera a corrida do Partido Democrata para a vaga na disputa presidencial, vestindo um adereço de cabeça e uma túnica brancos durante uma visita realizada ao vilarejo de Wajir, em 2006. A foto ocupa atualmente o centro da disputa cada vez mais acirrada pela vaga democrata, na qual se enfrentam Obama e a senadora Hillary Clinton. Assessores dele acusaram os aliados da adversária do ato "mais vergonhoso e boateiro" da campanha até agora em virtude da divulgação da foto. Obama, cujo pai já morto veio do oeste do Quênia, tem enfrentado rumores dando conta de que seria muçulmano e até comparando seu sobrenome com o nome de Osama bin Laden, líder da Al Qaeda. O comitê de campanha de Hillary negou ter aprovado oficialmente a divulgação das fotos. A disputa deixou furiosos muito quenianos, especialmente os de origem somali que moram no nordeste do Quênia, para os quais é ofensiva a sugestão de que Obama cometeu qualquer tipo de erro ao vestir a roupa típica da comunidade. Os moradores de Wajir pretendem realizar uma manifestação na sexta-feira mostrando seu apoio a Obama, senador pelo Estado de Illinois. Mohamed Ibrahim, que compareceu a um dos dois encontros de crise realizados em Wajir na quinta-feira por membros do clã que receberam Obama, disse que o governo norte-americano precisava desculpar-se imediatamente com os quenianos, e em especial com o ancião que aparece na foto junto do hoje pré-candidato. "O governo dos EUA precisa desculpar-se conosco, com o clã e com o idoso", afirmou Ibrahim à Reuters, por telefone. "Nós fomos ofendidos e não vamos ficar apenas observando isso, em silêncio." Ibrahim acrescentou ser essencial que Hillary também "limpe seu nome". O ancião que aparece na foto é o chefe aposentado xeique Mohamed Hassan, um homem que merece grande respeito, afirmaram moradores da região. "Ele era a pessoa certa para realizar qualquer tipo de atividade como vestir um visitante como Obama com as roupas somalis tradicionais", afirmou um outro líder da comunidade de Wajir, Mukhtar Sheikh Nur. "Nós damos tratamento especial para qualquer visitante e respeitamos qualquer visitante." Se não houver nenhum pedido de desculpas, afirmaram os anciões, eles exigiriam a expulsão dos soldados norte-americanos de uma base localizada na cidade de Garissa, perto dali. Muitos quenianos apóiam Obama da mesma forma como os irlandeses idolatravam o presidente John F. Kennedy na década de 60 -- como um membro de sua comunidade que teve um sucesso estrondoso. Depois de Obama ter vencido 11 prévias consecutivas do Partido Democrata, Hillary precisa derrotá-lo na próxima semana, em Ohio e no Texas, para manter vivas suas esperanças. Antes apontada como favorita para disputar a Presidência dos contra o candidato republicano, a senadora vê agora sua liderança nos dois Estados que votam na terça-feira diminuir enquanto Obama realiza avanços dentro da base de apoio dela.