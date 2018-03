Andar de prédio em Londres desmorona e deixa um ferido

O último andar de um prédio em restauração desmoronou no centro de Londres nesta terça-feira, 12, deixando ao menos um ferido, segundo bombeiros e médicos. Dezenas de bombeiros e equipe de resgate entraram no prédio vermelho de vários andares e a polícia isolou a área. Um bloco de concreto destruiu o pára-brisa de um van estacionada na rua. "De repente ocorreu uma alta explosão. Eu achei que era uma bomba", disse Surinder Purewal, que trabalha na Polícia Metropolitana em frente ao prédio. "Eu vi o prédio todo vindo ao chão, havia muita poeira". Um porta-voz da polícia anônimo disse que a causa do acidente ainda era desconhecida. Peritos em combustíveis foram até o local da explosão para averiguar. O gabinete do vice-líder trabalhista Hazel Blears fica no condomínio afetado.