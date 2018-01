Andrés Pérez prevê novo golpe contra Chávez O ex-presidente venezuelano, Carlos Andrés Pérez, disse ao jornal espanhol El Pais que haverá uma nova tentativa de golpe contra o presidente Hugo Chávez, alegando que só a força removerá o coronel do poder. "Infelizmente, haverá um golpe e haverá sangue", disse Pérez, que se encontra na República Dominicana, onde vive parte do tempo. Ainda neste sábado, as ruas de Caracas, fortemente policiadas, permaneciam calmas, após vários dias de choques entre chavistas e policiais metropolitanos, que deixaram 15 feridos.