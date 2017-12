Anel de 50 quilates é vendido por US$ 3,6 milhões Um anel com um gigantesco brilhante retangular de 50 quilates, que pertenceu a uma misteriosa dama, foi vendido por mais de US$ 3,6 milhões num leilão da casa Christie´s. O diamante, que alcançou o preço exato de US$ 3.636.000, foi arrematado na terça-feira à noite por Laurence Graff, um comerciante de gemas que recentemente abriu uma loja em Nova York. O anel foi montado pelo joalheiro Bulgari e ganhou o apelido de "La Favorite" como o mais perfeito diamante da América a ser exposto na Feira Mundial de Chicago de 1934. O preço de venda da peça acabou ficando dentro dos parâmetros de sua prévia avaliação, fixada entre US$ 2,5 milhões e US$ 5 milhões. Atendendo a pedido da vendedora, a Christie´s não quis divulgar a identidade da misteriosa dama a quem antes pertencia o "La Favorite". O anel fazia parte de uma coleção de 83 jóias vendidas em três dias num leilão apelidado de "Propriedade de uma Lady".