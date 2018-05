A revista alemã Der Spiegel noticiou na sexta-feira que Merkel convocou a reunião para dissuadir Abbas a não pedir à ONU que reconheça um Estado palestino, quando constituir uma Assembleia Geral, em setembro. No começo deste mês, a chanceler se reuniu com o primeiro-ministro, Benjamin Netanyahu, para encorajá-lo a retomar o estagnado processo de paz no Oriente Médio. As informações são da Associated Press.