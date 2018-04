Angela Merkel quer regras firmes para mercado financeiro A chanceler alemã, Angela Merkel, reiterou hoje que as regras que regem os mercados financeiros devem ser reforçadas mesmo antes da reunião do G-20 marcada para abril, e que vai discutir a desaceleração global. "Não deve haver mais demora", na regulamentação internacional dos produtos financeiros, afirmou Merkel em um vídeo divulgado na internet. A chanceler também disse que na reunião em Berlim, no dia primeiro de março, os principais líderes europeus não podem perder a chance de obter uma decisão única em relação à crise financeira que possa ser levada na reunião do G-20 marcada para abril, em Londres. Os líderes dos 27 países membros da União Europeia vão se encontrar em março para discutir os problemas financeiros e econômicos que levaram a Europa a entrar em recessão. Entre as medidas, o governo alemão está tentando reforçar regras para os hedge funds e uma melhoria no sistema de ratings para evitar no futuro problemas similares aos ocorridos recentemente.