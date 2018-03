Angelina Jolie dá a luz um casal de gêmeos na França A atriz Angelina Jolie deu à luz um casal de gêmeos na noite deste sábado, 12. Segundo o obstetra da atriz, dr. Michel Sussmann, a atriz, os bebês e o pai, o também ator Brad Pitt, "estão maravilhosamente bem". O menino, Knox Leon, e a menina, Vivienne Marcheline, foram concebidos por cesariana e nasceram com 2,28 quilos (o garoto) e 2,27 quilos (a menina). Segundo Sussmann, Pitt acompanhou o parto, realizado no hospital Lenval em Nice, no sul da França. É esperado que as primeiras fotos dos gêmeos rendam milhões de dólares. O obstetra disse que a operação foi antecipada em alguns dias por razões médicas, as quais ele não quis detalhar. Jolie e Pitt já tem outros quatro filhos: Maddox, de 6 anos; Pax, de 4; Zahara, 3; e Shiloh, 2.