Angelina Jolie e gêmeos saem do hospital O hospital no qual a atriz norte-americana Angelina Jolie deu à luz a seus gêmeos informou que ela recebeu alta neste sábado. A Fundação La Fondation Lenval sinalizou, em um comunicado, que Jolie saiu do hospital acompanhada de seus gêmeos Knox Leon e Vivienne Marcheline Jolie-Pitt. "Os três estão muito bem", de acordo com o comunicado. Jolie deu entrada no hospital no dia 2 de julho e deu à luz aos gêmeos 10 dias depois em uma cirurgia cesariana.