Anglicanos de New Hampshire elegem bispo homossexual Gene Robinson, de 56 anos, homossexual assumido, foi eleito hoje como bispo da Igreja Anglicana de New Hampshire, em um voto histórico para a comunidade profundamente dividida pelo tema do homossexualismo. A escolha de Robinson precisa ser confirmada pela Convenção Geral das Igrejas Anglicanas no próximo mês, e deverá render debates acalorados, com implicações internacionais. Há no mundo 77 milhões de Anglicanos. Nos EUA, 2,3 milhões pertencem a Igreja Episcopal. Em 1998, a Comunidade Anglicana aprovou uma resolução em que o homossexualismo foi considerado "incompatível com as escrituras." "Nós mostramos ao mundo como deve ser uma comunidade cristã", disse o bispo eleito. "Planejo ser um bom bispo, não um bispo homossexual". Robinson, que já foi casado e tem duas filhas adultas, hoje vive com seu companheiro Mark Andrew, em Ware, e é assistente do bispo Douglas Theuner, que está se aposentando.