Anglicanos do Canadá declaram "santidade" da união gay A Igreja Anglicana do Canadá aprovou medida que ?afirma a integridade e a santidade das relações de compromisso entre adultos do mesmo sexo?. A decisão chega a um passo de autorizar as dioceses a abençoar a união entre gays, mas deverá complicar os esforços pela unificação da Comunhão Anglicana, de 77 milhões de fiéis. A organização internacional está profundamente dividida na questão da homossexualidade. Os delegados presentes à reunião nacional anglicana canadense fizeram a declaração como um prêmio de consolação para os grupos de defesa dos homossexuais. Ontem, os anglicanos haviam adiado a possibilidade de cerimônias religiosas para abençoar uniões homossexuais até 2007 ou 2010. A declaração de ?santidade e integridade? foi aprovada por aclamação. A unidade dos anglicanos do mundo foi a razão mais citada para o adiamento da regra para bênçãos a casais homossexuais. Esse tipo de cerimônia seria autorizado com base em ?opção local? - isto é, cada diocese decidiria realizar ou não as bênçãos.