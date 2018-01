Angola assume presidência do Conselho de Segurança da ONU Angola assume a partir de segunda-feira a presidência rotativa do Conselho de Segurança das Nações Unidas. Um programa de trabalhos do CS durante a presidência angolana deverá ser anunciado nos próximos dias. Fontes diplomáticas disseram que o Oriente Médio e as questões africanas deverão dominar essa agenda. Angola entrou para o Conselho de Segurança como membro não permanente em janeiro deste ano, posto para o qual foi eleito em setembro de 2002, depois de uma intensa campanha diplomática por parte do governo de Luanda.