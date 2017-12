Angola deve ser generosa com partidários de Savimbi, diz FHC O presidente Fernando Henrique Cardoso reagiu hoje ao anúncio da morte do guerrilheiro angolano Jonas Savimbi, líder da Unita, lembrando que "o Brasil sempre apoiou o governo do (presidente de Angola, José) Eduardo dos Santos". "Acho que agora é oportunidade de avançar mais, mas acho também que o governo de Angola tem que ter uma visão realista e generosa", comentou Fernando Henrique, ao sair da reunião da Cúpula Progressista de Estocolmo. "Não aproveitar a morte de Savimbi para massacrar seus partidários. É o momento da generosidade." Os dois presidentes tinham um almoço marcado para a próxima sexta-feira em Brasília, que agora Fernando Henrique não sabe se vai mesmo ocorrer.