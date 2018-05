Angola nega envio de ajuda à Gbagbo durante conflito na Costa do Marfim

LUANDA - O governo de Angola anunciou nesta quarta-feira, 20, que não enviou armas nem soldados para lutar a favor do ex-presidente Laurent Gbagbo da Costa do Marfim. O governo de Angola foi acusado pelos aliados de Ouattara de enviar ajuda à Gbagbo.

Gbagbo se negava a deixar o cargo e entregar o podera Ouattara, vencedor reconhecido da eleição presidencial de novembro do ano passado. Ele foi preso por forças de Ouattara, com o apoio da França e da Organização das Nações Unidas (ONU), na última semana, 10 dias após o início de confrontos em Abidjã.

É a segunda vez que o governo angolano desmente ter enviado ajuda à Gbagbo. "Angola nunca enviou nenhuma arma e nenhum soldado", declarou o ministro de Relações Exteriores, George Rebelo Chikoty.

Segundo o ministro, Angola cooperou com a Costa do Marfim entre 2004 e 2005, mas nunca enviou soldados ao país. Apesar do governo angolano ter se mostrado favorável à permanência de Gbagbo no poder, Chikoty ressaltou que seu país sempre propôs uma solução pacifica ao conflito e que respalda a unidade nacional encabeçada por Ouattara.

O ministro angolano denunciou as graves violações aos direitos humanos que aconteceram durante o conflito na Costa do Marfim. Ele ressaltou que os dois lados da disputa trataram as pessoas de modo "pouco digno".

Julgamento

O ministro da Justiça da Costa do Marfim, Jeannot Ahoussou, disse no domingo, 17, que solicitará a promotores que investiguem membros do regime do ex-presidente Gbagbo, suspeito por vários crimes. Em entrevista à AFP, Ahoussou disse que serão enfocados os "crimes de sangue", as compras de armas e suposto desvio de dinheiro público.

Os alvos da investigação podem ser os membros de governos anteriores, mas também jornalistas da rádio estatal RTI, que era vista como poderosa porta-voz do regime de Gbagbo entre o ano 2000 e a prisão do agora ex-líder, na segunda-feira passada. "Essas investigações afetarão todos os marfinenses que transgrediram a lei", afirmou Ahoussou. O ministro ressaltou, porém, que caberá aos juízes "determinar as violações".

Ouattara assumiu o poder após um impasse político de cinco meses. Gbagbo perdeu a disputa presidencial nas urnas, em 28 de novembro, mas recusava-se a deixar o posto. Cerca de 900 pessoas morreram na violência após as eleições no país.

