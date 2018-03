Angolanos vão às urnas para eleger presidente

Após um ímpeto inicial, o número de eleitores diminuiu, apesar de autoridades esperarem multidões ao longo do dia. Uma vitória do Movimento Popular de Libertação de Angola (MPLA) dará mais cinco anos de mandato para o presidente José Eduardo dos Santos, que está no poder há mais de três décadas.

Também disputam o pleito a União Nacional para a Independência Total de Angola (UNITA), de oposição, que conseguiu 10% dos votos na eleição passada, e a Convergência Ampla para a Salvação de Angola, formada em abril. A nova coalizão une a UNITA e outros políticos opositores, como André Gaspar de Carvalho, um ex-general do exército. As informações são da Associated Press.