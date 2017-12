Animação online revive hit dos anos 60 contra Bush A canção Monster Mash, sucesso nos anos 60, chega agora em nova versão - Monster Slash - como trilha sonora de um desenho animado online que critica a política ambiental do governo de George W. Bush. A nova versão conta com o cantor da original, Bobby "Boris" Pickett, agora cobrando o presidente por decisões que expandiram a extração de madeira e minérios. "Ele e seus amigos derrubaram a floresta", canta Pickett enquanto figuras animadas com os rosto de Bush, do vice-presidente Dick Cheney e outras figuras da administração dançam e cortam árvores. Em menos de uma semana desde seu lançamento, a canção já causou mais de 100.000 visitas ao webiste www.monsterslash.org, de acordo com os patrocinadores, Campanha para Proteger as Terras da América e Fundo de Ação dos Defensores da Vida Silvestre. Pickett, que chegou ao topo das paradas de sucesso com Monster Mash em 1962, disse ter concordado em gravar a nova versão porque "como milhões de pessoas, acho que este presidente tem o pior histórico ambiental da história de nossa grande nação". O subsecretário de Agricultura Mark Rey, principal elaborador da política florestal americana, reagiu ao vídeo com bom humor. "Só digo que não danço tão bem", afirmou.