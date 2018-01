Animais domésticos terão passaporte na Europa A partir de julho de 2004, os animais domésticos europeus terão direito a passaporte: a Comissão Européia adotou um modelo que permitirá que gatos e cachorros se desloquem com maior facilidade no interior da União Européia. O passaporte para animais domésticos será aceito em toda a UE como prova de vacinação anti-rábica, permitindo aos veterinários conhecer mais facilmente os antecedentes de saúde do animal. Segundo o comissário europeu, David Byrne, autor da iniciativa, "os europeus atravessam hoje uma etapa importante para a livre circulação das pessoas e de seus animais de companhia". Até hoje, os Estados-membros da UE exigiam numerosos documentos provando que o animal preenchia as condições veterinárias exigidas para poder viajar pela Europa. Agora, essa iniciativa faz com que todos os cães e gatos sejam munidos de passaporte quando de suas viagens pelos países que integram a Europa comunitária, com exceção de três - República da Irlanda, Suécia e Grã-Bretanha -, que preferem esperar um período transitório de cinco anos, decidindo após uma análise dos resultados alcançados. Informações relativas a outras vacinas e exames clínicos poderão figurar no passaporte para facilitar os controles veterinários, além de fornecer a prova da boa saúde de um animal doméstico, quando de viagens a países onde a raiva esteja sob controle. Essas mesmas regras poderão ser adotadas por terceiros países que não fazem parte da UE, como Noruega e Suíça. O passaporte dos animais vai medir 10x15,2 cm e será dotado de uma cobertura azul sobre o qual serão reproduzidas as estrelas amarelas, o emblema europeu. O nome União Européia e o nome do Estado-membro vai aparecer sobre a cobertura do documento, bem como o número do passaporte composto do código ISO do país, seguido do número único correspondente à tatuagem de identificação do animal.