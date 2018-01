Animais são furtados do zoológico de Caracas Quarenta e dois animais silvestres foram furtados do zoológico El Pinar, de Caracas, informaram autoridades do parque. Segundo o veterinário do zoológico, Antmar Henríquez, entre os animais levados figuram 32 cágados, cinco tartarugas, um papagaio, um pato, uma ovelha e um pavão real. O caso ocorreu em 23 de julho, mas foi informado apenas hoje. De acordo com Henríquez, nos últimos meses o zoológico vem sendo alvo de delinqüentes, que já roubaram computadores e equipamentos elétricos, mas que esta é a primeira vez que furtam animais. "Não foram levados para consumo, mas para serem comercializados", acredita.