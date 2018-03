Animal voador intriga cientistas Um pássaro do tamanho de um pequeno avião, visto no sudoeste do Alasca, tem intrigado os cientistas. Moradores das localidades de Togiak e Manokotak disseram que o animal tem envergadura de asas de 4,6 metros e o descreveram como "uma criatura saída do filme Parque dos Dinossauros." Cientistas disseram ao jornal Daily News - o maior do Alasca - não ter dúvidas quanto à descrição feita pelo povo da região, mas se mostraram céticos quanto ao tamanho do animal. "Não temos conhecimento de que qualquer criatura voadora com uma envergadura de 4,6 metros tenha sobrevivido nos últimos 100 mil anos", comentou um deles.