Anistia Internacional pede que governo venezuelano garanta ao povo o direito de protesto pacífico

MÉXICO - A Anistia Internacional (AI) pediu na quarta-feira 19 que o governo de Venezuela garanta o direito de sua população protestar pacificamente e alertou que o aumento da violência nas manifestações pode levar o país a uma crise de difícil retorno.

"Sair para rua em um dia de manifestação na Venezuela não deve ser uma sentença de morte", disse a diretora da AI para as Américas, Erika Guevara-Rosas, após relatos de que três pessoas morreram nos protestos no país.

A Anistia disse que além de garantir o direito da população de expressar suas opiniões pacificamente, as autoridades devem investigar de "maneira urgente" as denúncias de abusos aos direitos humanos cometidos durante as manifestações.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A organização considerou que o crescimento da violência e da repressão está mergulhando a Venezuela em "uma crise de difícil retorno, que ameaça a vida e a segurança dos venezuelanos".

Erika qualificou de "receita tóxica" e "trágica" a combinação do aumento da violência, repressão descontrolada e falta de ação por parte das autoridades para garantir liberdade de expressão e justiça.

As manifestações de quarta-feira deixaram dezenas de feridos e centenas de detidos.

Milhares de pessoas - chavistas e opositores - participaram dos protestos no feriado pela comemoração dos 207 anos de um evento popular, considerado o primeiro passo para a independência da Venezuela. / EFE