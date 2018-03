Anistia alerta para leis internacionais de guerra A Anistia Internacional conclamou hoje os Estados Unidos, seus aliados e o regime do Taleban a respeitarem as leis internacionais de guerra. "Grupos vulneráveis, tais como de mulheres e minoria étnicas, não podem estar sujeitos a maiores abusos. Combatentes capturados devem ser tratados como prisioneiros de guerra ,de acordo com a Terceira Convenção de Genebra", afirmou a organização de direitos humanos em comunicado emitido em Londres. Leia o especial