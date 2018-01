Anistia aponta racismo em condenações à morte nos EUA A Anistia Internacional (AI) denunciou os Estados Unidos por discrminação racial na aplicação da pena de morte, ato definido pela entidade como cruel e degradante, em um relatório apresentado nesta quinta-feira. Brancos e negros são vítimas de assassinatos quase em igual número nos Estados Unidos. Porém, mais de 80% das mais de 840 pessoas executadas desde a retomada da pena de morte nos EUA, em 1977, foram condenadas à morte por matar brancos, de acordo com o estudo. Os negros representam 12% da população americana, mas são 40% no corredor da morte, ainda segundo o relatório da entidade de defesa dos direitos humanos. "Pelo menos um em cada cinco negros executados desde 1977 foi condenado por júris compostos exclusivamente por brancos", denuncia o informe. Além disso, um em cada três executados é negro. "Em breve, os Estados Unidos executarão o negro número 300 desde 1977", alerta o documento. A AI lembra que o presidente dos Estados Unidos, George W. Bush, "prometeu que o país continuará firme no que diz respeito à igualdade na administração e na justiça. Se isso for verdade, ele e outros políticos devem pedir imediatamente o fim das execuções, já que os estudos indicam que em algumas ocasiões o sistema judicial dá mais valor à vida dos brancos que à dos negros". A organização denunciou ainda que a "utilização dos homicídios judiciais por parte dos Estados Unidos desmente a autoproclamada condição de defensor mundial dos direitos humanos".