Anistia condena uso de bombas de fragmentação A Anistia Internacional (AI) condenou o uso de bombas de fragmentação por parte das forças da coalizão anglo-americana no Iraque e conclamou o governo dos Estados Unidos a declarar publicamente que deixará de utilizá-las. "A Anistia Internacional está profundamente preocupada com o alto número de civis mortos como conseqüência do uso de bombas de fragmentação por parte das forças de coalizão em zonas densamente povoadas", afirmou Irene Khan, porta-voz da AI em Londres. "Ontem, 33 civis inocentes, incluindo muitas crianças, morreram e outros 300 ficaram feridos em ataques da coalizão anglo-americana no povoado de Hilla", disse Khan. A organização, que luta pelos direitos humanos em todo o mundo, afirmou também que se o governo dos Estados Unidos realmente está interessado em proteger a população civil, "deve assegurar publicamente que deixará de utilizar as bombas de fragmentação" no Iraque. A "bomba de fragmentação" básica é uma esfera oca, cheia de pequenos projéteis como esferas de metal, pregos, agulhas. Ao explodir, esses projéteis espalham-se em alta velocidade, podendo causar ferimentos graves, mutilações e morte. Veja o especial :