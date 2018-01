Anistia condena uso de bombas de fragmentação A Anistia Internacional (AI) condenou hoje em Londres o grande número de civis mortos devido ao uso de bombas de fragmentação por parte das forças anglo-americanas no Iraque e pediu a investigação dos crimes de guerra e das violações da lei internacional na região. "A Anistia Internacional exige de imediato uma moratória para frear o uso de bombas de fragmentação por parte dos EUA e da Grã-Bretanha, ao lado de outras armas de destruição. Mas também a investigação imparcial da morte de centenas de civis inocentes", declarou Irene Khan, porta-voz da AI em Londres. Além do pedido de uma investigação internacional a respeito de alegadas sérias violações das leis humanitárias, a AI condenou as bombas de fragmentação, utilizadas nos ataques "apesar das declarações das forças anglo-americanas de que fariam todo o possível para minimizar as mortes de civis inocentes". O organismo destacou que desde 20 de março, data do início da invasão, "centenas de civis morreram em mãos das forças aliadas no Iraque". "Alguns deles foram vítimas das bombas de fragmentação", prosseguiu a declaração. "Mas tememos que, com a chegada ds tropas anglo-americanas a Bagdá, o número de civis inocentes mortos seja muito maior. Pedimos às partes envolvidas nesta guerra que tenham como prioridade a população civil", acrescentou a AI. Veja o especial :