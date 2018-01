Anistia convoca jornada para discutir crise internacional A Anistia Internacional (AI) convocou para amanhã, nas principais cidades italianas, uma série de encontros destinados a informar e sensibilizar a opinião pública sobre a grave crise internacional que se seguiu aos ataques de 11 de setembro nos Estados Unidos e debater o futuro do Afeganistão. A organização de direitos humanos disse que durante as reuniões divulgará um informe e uma série de documentos sobre o atual conflito que mostram "graves abusos dos direitos humanos perpetrados por todas as partes implicadas, cujos responsáveis devem ser entregues à Justiça". A partir do cenário internacional surgido após os ataques nos EUA e a resposta dada por Washington, a AI alerta a comunidade internacional para que assegure a proteção aos refugiados e para que as leis extraordinárias de "segurança nacional" não limitem de nenhum modo as liberdades fundamentais. Leia o especial