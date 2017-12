Anistia defende direitos de combatentes que se renderem O Comitê Internacional da Cruz Vermelha deve receber permissão para monitorar o tratamento dispensado aos combatentes da rede terrorista Al-Qaeda, de Osama bin Laden, que estão se rendendo na região de Tora Bora, ao sul do Afeganistão, afirmou hoje a Anistia Internacional (AI). O grupo de direitos humanos, com sede em Londres, expressou sua preocupação com os eventos recentes no forte de Qalai Janghi, próximo a Mazar-i-Sharif, onde várias centenas de soldados do Taleban capturados e outros foram mortos em circunstâncias duvidosas. Tais incidentes, afirma a AI, "geram preocupação com relação ao tratamento recebido por outros combatentes que se entregarem". Guerreiros tribais afegãos cercaram hoje um complexo de caverna em Tora Bora e estabeleceram um prazo para que os membros da Al-Qaeda se rendam. A AI afirmou que o Comitê Internacional da Cruz Vermelha deve acompanhar o processo e o tratamento dos prisioneiros "para assegurar que as pessoas sejam protegidas". Leia o especial