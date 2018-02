Anistia diz que Israel cometeu crimes de guerra em Gaza

Em relatório divulgado nesta quarta-feira, a entidade afirma que "as forças de Israel mataram dezenas de civis palestinos em ataques que tinham por alvo casas de famílias, que em alguns casos equivalem a crimes de guerra".

Em resposta, o ministério de Relações Exteriores de Israel rejeitou as conclusões do estudo e afirma que o grupo de Direitos Humanos tem "ignorado crimes de guerra perpetrados pelo Hamas".

"O relatório não menciona a palavra terror em relação ao Hamas ou outros grupos armados palestinos, nem menciona os túneis construídos pelo Hamas para se infiltrar em Israel e perpetrar ataques terroristas", afirmou o ministério em nota.

O diretor da Anistia Internacional para Oriente Médio e norte da África, Philip Luther, afirma que o documento "expõe um padrão de ataques a residências civis por forças de Israel, que demonstraram uma negligência chocante pela vida dos civis palestinos, que não recebiam avisos e não tinham chances de fugir".

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A guerra na faixa de Gaza deixou mais de 2,1 mil palestinos mortos, incluindo diversos civis, segundo o governo e autoridades da Organização das Nações Unidas (ONU). Israel, por sua vez, afirma que o número de militantes foi muito maior que o de civis e acusa o grupo Hamas de utilizar cidadãos como escudos humanos. Do lado israelense, 66 soldados e seis civis morreram no confronto. Fonte: Associated Press.