Anistia exige o fechamento de todas as prisões secretas americanas A Anistia Internacional (AI) exigiu nesta quinta-feira dos Estados Unidos o fechamento de todas as prisões secretas da CIA e que garantam um julgamento justo às pessoas detidas nelas. O presidente dos EUA, George W. Bush, reconheceu na quarta-feira pela primeira vez a existência de prisões secretas da CIA ao redor do mundo e anunciou que 14 prisioneiros que estão nesses centros foram levados à base naval de Guantánamo, em Cuba. Bush "admitiu finalmente" que na "guerra contra o terror" seu país "esteve recorrendo a prisões secretas e desaparições forçadas, o que é uma violação das leis do direito internacional", afirmou a secretária-geral da AI, Irene Khan, em comunicado. Esse reconhecimento "realça a urgente necessidade de uma investigação" por parte de analistas internacionais independentes, acrescentou a nota do grupo, com sede em Londres. Em discurso na Casa Branca, o presidente dos Estados Unidos assegurou que tão logo o Congresso americano aprove as comissões militares que ele propõe para realizar julgamentos contra os supostos terroristas os detidos poderão "ir aos tribunais". "O Congresso não deve autorizar nada que vá contra o direito internacional. Deve garantir a plena responsabilidade das ações cometidas e a plena legalidade de ações futuras", considerou Khan.