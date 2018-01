Anistia Internacional condena assassinato de civis no Líbano A secretária-geral da Anistia Internacional, Irene Khan, condenou nesta terça-feira no Egito o assassinato de civis durante o conflito armado entre Israel e a milícia xiita libanesa Hezbollah, que durou mais de 30 dias. Em entrevista coletiva realizada no Cairo, após reunir-se com o secretário-geral da Liga Árabe, Amre Moussa, Khan insistiu também na necessidade de criar uma comissão internacional para investigar as supostas violações dos direitos humanos cometidas por Israel. Durante o conflito, que começou em 12 de julho e terminou em 14 de agosto, mais de 1.400 libaneses, a maioria deles civis, morreram no Líbano. Por outra parte, a representante da organização internacional, com sede em Londres, disse que uma delegação da Anistia Internacional viajará em breve à Cisjordânia e à Faixa de Gaza para investigar "as diárias violações dos direitos humanos" perpetradas pelas tropas de Israel.