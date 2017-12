Anistia Internacional critica discurso de Bush sobre o Iraque A organização Anistia Internacional denunciou hoje que o presidente dos Estados Unidos, George W. Bush, usa "seletivamente" as denúncias sobre violações dos direitos humanos no Iraque "para legitimar ações militares" contra este país. A organização de direitos humanos, com sede em Londres, afirmou por meio de um comunicado que os "Estados Unidos e outros governos ocidentais não levaram em consideração os informes da Anistia Internacional sobre a violação dos direitos humanos no Iraque durante a guerra com o Irã e ignoraram a campanha pelos milhares de civis curdos assassinados durante os ataques a Halabja em 1988", no norte iraquiano. "A vida, a segurança e a integridade das populações civis devem representar o primeiro objetivo de toda a ação imposta para resolver a atual situação de crise humanitária e dos direitos humanos", afirma a organização em seu comunicado.