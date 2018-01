Anistia Internacional critica tropas anglo-americanas A Anistia Internacional (AI) acusou as forças dos EUA e da Grã-Bretanha de estarem mais preocupadas em defender os poços de petróleo no Iraque do que a população e sua infra-estrutura sanitária, em estado catastrófico por causa da guerra. "Parece haver mais preparação para proteger os poços petrolíferos no Iraque do que os hospitais, o sistema de água potável ou os próprios civis", declarou Irene Khan, porta-voz da Anistia em Londres. Destacou que por essa razão "as medidas para restabelecer a ordem e a lei no Iraque não foram recebidas com confiança pelo povo iraquiano". Khan informou em uma entrevista à imprensa que os comandantes das tropas anglo-americanas têm "muita responsabilidade" sobre o que acontece, já que são as "forças de ocupação". "Proteger a população civil deve ser a prioridade de qualquer poder que entre em um país e justifique sua intervenção alegando que pretende libertar seu povo ou proteger seus direitos", acrescentou, em referência ao discurso oficial anglo-americano. Em relação ao futuro do Iraque, a Anistia Internacional condenou a participação de grupos como o Partido Democrático do Curdistão (PDK) e da União Patriótica do Curdistão (UPK) na reunião celebrada hoje em Nasiriya, já que ambos os grupos "vêm violando os direitos humanos da população desde a guerra civil na década de 90". "Estes dois grupos foram responsáveis pela morte de milhares de pessoas inocentes e pela aplicação de torturas à população", acrescentou Khan. A representante da AI destacou que a ONU "deve assumir um papel central para investigar os abusos e violações aos direitos humanos tanto antes como depois do conflito". Veja o especial :