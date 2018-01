Anistia Internacional quer retorno dos refugiados palestinos Alinhando-se com os palestinos em duas questões explosivas, a Anistia Internacional (AI) exigiu hoje a presença de observadores internacionais armados na Cisjordânia e Faixa de Gaza e apoiou o direito ao retorno ao lar de milhões de refugiados palestinos. Segundo o secretário-geral da AI, Pierre Sane, "a presença de observadores em territórios palestinos ajudaria a reduzir a fricção entre Israel e palestinos e o direito ao retorno dos refugiados é universal". "Os refugiados palestinos foram forçados (por Israel) a se exilar", disse ao final de uma visita de uma semana a locais de conflito e encontros com autoridades israelenses e palestinas. Israel, por sua vez, afirmou que o grupo de direitos humanos, que tem base em Londres, está perdendo sua credibilidade ao se envolver em assuntos políticos. Falando sobre a posição da AI sobre observadores armados e refugiados, Raanan Gissin, porta-voz do primeiro-ministro israelense, Ariel Sharon, afirmou que "é uma receita para mais violência e conflito". O direito ao retorno ao lar de cerca de 4 milhões de refugiados palestinos e seus descendentes é uma exigência da Autoridade Palestina nas conversações de paz com Israel.