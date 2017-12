Anistia Internacional visita prisões de Nova Jersey Representantes do grupo de direitos humanos Anistia Internacional (AI) expressaram preocupação com os detidos pela justiça federal dos EUA por motivos de imigração e que estão sendo mantidos presos em duas penitenciárias de Nova Jersey. Segundo Curt Goering, vice-diretor-sênior da AI, que, juntamente com outros membros do grupo, visitou as prisões Passaic e Hudson, oficiais penitenciários não informaram quantos detidos estão em Nova Jersey, mas advogados especialistas em imigração estimam o número em várias centenas. Goering disse que sua organização está particularmente preocupada com o fato de os detidos por motivos de imigração estarem em celas com criminosos comuns. Ele disse também que vários detidos ainda não receberam autorização para consultar advogados.