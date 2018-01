Anistia pede que se evite caos humanitário no Iraque A Anistia Internacional pediu às tropas anglo-americanas que evitem uma catástrofe humanitária sem precedentes impondo ordem no Iraque, especialmente em Bagdá e Basra. "Como forças que ocuparam o poder no Iraque, (as tropas) devem tomar medidas urgentes para reafirmar a lei e a ordem nas áreas sob seu controle, evitando especialmente atos de destruição, roubos ou violência contra a população", declarou Irene Khan, porta-voz da Anistia em Londres. Lembrou ainda que as forças da coalizão "foram advertidas anteriormente sobre o vazio de poder que ocorreria após a ocupação". "A Anistia indicou no passado que, após a queda do regime iraquiano, existiria o perigo de que o Iraque mergulhasse na desordem e no caos geral, assim como (advertiu sobre) as violações de direitos humanos, incluindo ataques a civis". A ONG alertou também que as mortes de civis, como no caso do líder xiita Abdul Majid al-Khoei e de seu ajudante Haidar Kellidar, em uma mesquita em Najaf, "são crimes que é preciso evitar a todo custo". "As forças da coalizão devem assumir suas responsabilidades e fazer tudo que esteja a seu alcance para proteger o direito à liberdade das pessoas no Iraque", disse Khan. Com relação à situação da sáude pública, a AI declarou que os hospitais de Bagdá "estão sofrendo uma situação de extremo caos". "Estes hospitais de Bagdá recebem centenas de feridos por dia e não possuem os elementos básicos para tratar os pacientes. Por essa razão, as forças da coalizão devem encarregar-se de entregar alimentos e produtos sanitários básicos ao iraquianos", disse a porta-voz. Além disso, ressaltou, "estas forças de ocupação devem manter em funcionamento hospitais e estabelecimentos médicos públicos de saúde e higiene". Veja o especial :