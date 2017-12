Anistia prega justiça e não vingança Os Estados Unidos deveriam procurar justiça e não vingança, no caso dos ataques terroristas em Nova York e Washington, afirmou nesta quinta-feira a Anistia Internacional. "Os ataques violentos sofridos pelos Estados Unidos representam as mais graves violações dos mais básicos direitos humanos. Os responsáveis devem ser levados à Justiça", disse o grupo de direitos humanos. "No entanto, ao procurar justiça para as vítimas desse terrível crime, o mundo deve exercitar o mais alto respeito pelos direitos de todos os indivíduos. A solidariedade internacional com as vítimas não tem nada a ver com vingança, mas sim com cooperação com o sistema legal ao levar os responsáveis diante dos tribunais".