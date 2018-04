Aniversariantes de 29/2 reivindicam mais respeito

Pode parecer algo fútil, mas, para quem nasce nessa data, não há nada de trivial em fazer aniversário apenas a cada quatro - ou às vezes oito - anos.

Os bissextos enfrentam dificuldades para preencher formulários de computador e sofrem suspeitas da polícia em fiscalizações, e há pais que prefiram registrar seus filhos um dia antes ou depois.

"Já teve gente que disse na minha cara: 'Quem se importa?'", disse Raenell Dawn, que em 1997 fundou, em companhia de Peter Brouwer, a Sociedade de Honra dos Bebês do Dia do Ano Bissexto, um clube que reúne na Internet mais de 9.000 nascidos em 29 de fevereiro.

"Vou lhe dizer quem se importa: um em cada 1.461 de nós nos importamos", disse Dawn, citando a chance matemática de nascer no dia bissexto. Segundo ela, há quase 5 milhões de bissextos no mundo.

E, para que os não-bissextos sintam o drama, os bissextos ressaltam que todos os assalariados vão trabalhar gratuitamente na próxima quarta-feira, já que os contracheques se baseiam em um ano de 365 dias. Brouwer lembrou também que alguns softwares de empresas como bancos e seguradoras não reconhecem o 29/2.

"Os negadores do ano bissexto afirmam que o 29 de fevereiro é uma data inválida", disse Brouwer, que teve de colocar 1o de março como data de nascimento na apólice de um seguro de vida, porque a empresa Crown Life não conseguia registrá-lo na data correta.

Um problema semelhante acontece para quem cria perfis no site Blogger, do Google, mas a empresa disse que está providenciando um reparo. O Facebook, por outro lado, já aceitou essa como uma data de nascimento válida.

Os anos bissextos acontecem a cada quatro anos, com exceção daqueles que terminam em dois zeros, como 1900 e 2100. Mas, para complicar ainda mais as coisas, anos "redondos" que sejam divisíveis por 400 também são bissextos - por isso existiu um dia 29/2/2000.

O popular programa de planilhas Excel, da Microsoft, "esqueceu" que 1900 não foi bissexto, e por isso muitos programas de outras empresas, para manterem a compatibilidade, precisaram incorporar esse erro à sua programação. A Microsoft disse que não planeja consertar o erro, porque isso "causaria um maior impacto aos clientes", segundo uma porta-voz.

Devido à ausência de ano bissexto em 2100, pessoas que nascerem na próxima quarta-feira e que viverem até lá ficarão oito anos sem fazer aniversário na data correta - entre 2096 e 2104.

"Oito anos é muito tempo para ficar sem aniversário", disse Brower em um email ilustrado por um emoticon tristonho.

Essa ginástica matemática é executada desde aproximadamente 44 a.C., quando Júlio César instituiu o sistema de anos bissextos para corrigir um defeito do calendário que poderia deixar as estações do ano fora de sincronia, contou Geoff Chester, porta-voz do Observatório Naval dos EUA. Chester tem um interesse familiar no assunto - ele é bisneto do contra-almirante Colby Chester, nascido em 29 de fevereiro de 1844.

Dawn reconhece que sua causa tem apelo limitado. "Não estamos curando o câncer nem impedindo guerras mundiais, mas ainda assim é uma coisa significativa, que precisa ser tratada. Ela afeta o mundo todo."