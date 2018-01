Aniversário da posse de Uribe põe Colômbia em alerta Milhares de policiais e soldados se encontram em estado de alerta ante possíveis ataques da guerrilha, em virtude do primeiro aniversário do governo do presidente Alvaro Uribe, que será comemorado amanhã. "Persistem as ameaças por parte da subversão de atacar indistintamente, tanto as infra-estruturas elétrica e rodoviária como as cidades mais importantes", declarou à Associated Press o diretor da Polícia Nacional, general Luis Alfredo Rodríguez. Guerrilheiros das Farc atacaram Bogotá com uma chuva de granadas durante o ato de posse de Uribe, em 7 de agosto de 2002. As explosões, que atingiram inclusive o Palácio Presidencial, deixaram um saldo de 21 mortos e 60 feridos no centro da cidade. Em Bogotá, capital com sete milhões de habitantes, 16.000 policiais patrulham as vias de entrada e saída da cidade, os bairros periféricos onde há presença de milícias urbanas e as ruas do centro.