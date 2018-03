Ann é a primeira general de 4 estrelas dos EUA Falta apenas a aprovação do Senado americano para que Ann Dunwoody, de 55 anos e 33 anos de serviço militar, seja oficialmente promovida a general de quatro estrelas, tornando-se a primeira mulher a ocupar a mais alta patente do Exército dos EUA. "É uma ocasião histórica para o Departamento de Defesa e estou orgulhoso em promovê-la", disse o secretário de Defesa, Robert Gates. De acordo com a porta-voz do Exército, Anne Edgecomb, a nomeação é importante levando-se em conta que o Exército americano possui apenas 11 generais de quatro estrelas. O presidente dos EUA, George W. Bush, anunciou a promoção de Ann no dia 23. No entanto, os senadores democratas, que são maioria na casa, ainda não marcaram uma audiência para tratar do assunto. As mulheres representam 14% do 1,4 milhão de soldados americanos. Hoje, além de Ann, há apenas outras duas generais de três estrelas, duas de duas estrelas e 15 de uma estrela.