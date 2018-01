Annan apóia envio força de estabilização ao sul do Líbano O secretário-geral das Nações Unidas, Kofi Annan, expressou nesta segunda-feira em São Petersburgo seu apoio à idéia de que seja enviada uma "força de estabilização" ao sul do Líbano quando os dois lados suspenderem as hostilidades. "Vamos avançar rapidamente", afirmou Annan em declarações dadas após uma reunião com o primeiro-ministro do Reino Unido, Tony Blair, nas quais disse ainda que discutirá a questão durante as reuniões com os líderes do Grupo dos Oito (G8), na cidade russa.